高級感 ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス ヘアドライヤー

2016年にいきつけの美容院で購入し、
ヘアビューザー エクセレミア 2Dプラス
3年ほど使用しました。
アムウェイ サテニーク 新品未使用未開封 ヘアドライヤー
子供が生まれて音が小さいドライヤーに買い換えた為、お譲りします。
【新品・未使用】ReFa リファ ビューテック ドライヤープロ ブラック
復元ドライヤーPro ブラック
保証期限はもう過ぎていますが、販売印、保証書、シリアルナンバー付きです。
Panasonic EH-NA0G-A White.
定価は35000円程でした。
KINUJO ヘアドライヤー モカ
ReFa BEAUTECH DRYER RE-AB02A リファ ヘアドライヤー
HAIRBEAUZER excellemium 2D plus professional
本日限定価格！ ダイソン HD01 ヘアードライヤー
※購入する気のないいいねはご遠慮下さい。
しんさん売約済み Dyson 他の方のご購入はお控えください
パナソニック ドライヤーナノケア ナノイー搭載 コーラルピンクEH-NA0E-P
2016年にいきつけの美容院で購入し、3年ほど使用しました。子供が生まれて音が小さいドライヤーに買い換えた為、お譲りします。保証期限はもう過ぎていますが、販売印、保証書、シリアルナンバー付きです。定価は35000円程でした。HAIRBEAUZER excellemium 2D plus professional※購入する気のないいいねはご遠慮下さい。