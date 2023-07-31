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高級感 ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス ヘアドライヤー

商品の説明

2016年にいきつけの美容院で購入し、
ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス
3年ほど使用しました。
アムウェイ　サテニーク　新品未使用未開封　ヘアドライヤー
子供が生まれて音が小さいドライヤーに買い換えた為、お譲りします。
【新品・未使用】ReFa リファ　ビューテック　ドライヤープロ　ブラック

復元ドライヤーPro ブラック
保証期限はもう過ぎていますが、販売印、保証書、シリアルナンバー付きです。
Panasonic EH-NA0G-A White.
定価は35000円程でした。
KINUJO ヘアドライヤー　モカ

ReFa BEAUTECH DRYER RE-AB02A リファ　ヘアドライヤー
HAIRBEAUZER excellemium 2D plus professional
本日限定価格！　ダイソン　HD01 ヘアードライヤー
※購入する気のないいいねはご遠慮下さい。

しんさん売約済み　Dyson 他の方のご購入はお控えください

商品の情報

商品の状態やや傷や汚れあり

パナソニック ドライヤーナノケア　ナノイー搭載 コーラルピンクEH-NA0E-P
2016年にいきつけの美容院で購入し、3年ほど使用しました。子供が生まれて音が小さいドライヤーに買い換えた為、お譲りします。保証期限はもう過ぎていますが、販売印、保証書、シリアルナンバー付きです。定価は35000円程でした。HAIRBEAUZER excellemium 2D plus professional※購入する気のないいいねはご遠慮下さい。

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商品の状態やや傷や汚れあり

高級感 ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス ヘアドライヤー

41分钟前

高級感 ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス ヘアドライヤー

¥11,000 ¥9,350

(税込) 送料込み
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aba44a2c359

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高級感 ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス ヘアドライヤー 高級感 ヘアビューザー　エクセレミア　2Dプラス ヘアドライヤー

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