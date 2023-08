【ラッピング不可】 EDIFICE別注 nanamica ALPHA PANTS WIDE DRY チノパン

nanamicafor417/EDIFICE

サイズ : 34

ウエスト90ヒップ124 股上27 股下80.5 裾幅23.5

カラー : ネイビー

■別注ポイント

本来はチノ素材で展開している同アイテムを高機能素材ALPHADRYとEDIFICEのファーストカラーでもあるネイビーでアップデート。

トラッド見えするデザインながら、その実、高い機能性を内包している機能美なアイテムに仕上がっています。

■デザイン

ミリタリーチノをデザインベースにした、ワイドテーパードシルエットのパンツ。

股下にはクライミングパンツに見られるマチを装着し、脚の可動域を広げる機能的なディテールを取り入れています。ウエストの内側にはドローコード付きで、ベルト無しでの着用が可能です。モバイルフォンの収納に便利なコンシールファスナーポケットが装備されています。

■素材

吸汗速乾性・ストレッチに優れたALPHADRYファブリックを使用。

二重織り構造により裏面の肌離れが良く、快適な着心地です。

パンツ丈···フルレングス

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

シルエット···ストレート

センタープレス···センタープレスなし

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ナナミカ 商品の状態 新品、未使用

nanamicafor417/EDIFICEサイズ : 34ウエスト90ヒップ124 股上27 股下80.5 裾幅23.5カラー : ネイビー■別注ポイント本来はチノ素材で展開している同アイテムを高機能素材ALPHADRYとEDIFICEのファーストカラーでもあるネイビーでアップデート。トラッド見えするデザインながら、その実、高い機能性を内包している機能美なアイテムに仕上がっています。■デザインミリタリーチノをデザインベースにした、ワイドテーパードシルエットのパンツ。股下にはクライミングパンツに見られるマチを装着し、脚の可動域を広げる機能的なディテールを取り入れています。ウエストの内側にはドローコード付きで、ベルト無しでの着用が可能です。モバイルフォンの収納に便利なコンシールファスナーポケットが装備されています。■素材吸汗速乾性・ストレッチに優れたALPHADRYファブリックを使用。二重織り構造により裏面の肌離れが良く、快適な着心地です。パンツ丈···フルレングス柄・デザイン···無地素材···ナイロンシルエット···ストレートセンタープレス···センタープレスなし股上···レギュラー季節感···春、夏、秋#stein#シュタイン#yoke#uru#sunsea #graphpaper #aton#comoli#unused#auralee #herill#isness#needles#interim #blurhms #DAIRIKU#DAIWAPIER39#NHOOLYWOOD #YAECA#DAIWAPIER39

