2023年3月に購入しました。

浜崎あゆみ ロイヤルパーティー コラボ ニット 黒 ROYALparty

2色購入し、こちらは出番がなさそうなので出品します。

Darich ベロアロゴフレアパンツセット



【新品未開封】ダーリッチ クロップシャギーアンサンブル

毎シーズン人気のアンサンブルです。

LEONARD ♡ アンサンブル

今年から着丈が短くなっています。

フォクシーアンサンブル、パンツセットアップ、サイズ40。FOXEY



タグ付き・未使用 今季 23SS IENA E コットンアンサンブル

色はベージュになり、画像2枚目よりも白っぽく薄い感じの色合いです。

ミスアシダ☆彡春夏コレクション 未使用に近い ニットアンサンブル 水色 サイズM

主観ですが、どちらかと言うと公式サイトの店員さんのSnap写真が近い色合いかなと思います。

アンサンブル プリーツプリーズ pleats please

お使いのモニターや光の環境により色が異なる場合がございます。

✨よーこ様客注③✨夏〜爽やかSummer Selection✨セレブエレガント✨



【専用】大幅値下げ ブラックアンサンブル コットン

【商品サイズ】

浜崎あゆみ ロイヤルパーティー コラボ ニット 黒 ROYALparty

◆品番 23080900817010

Darich ベロアロゴフレアパンツセット

タグ表記 F(フリーサイズ)

【新品未開封】ダーリッチ クロップシャギーアンサンブル

詳しくは画像7枚目をご覧下さい。

LEONARD ♡ アンサンブル

※商品によって1~2cmの誤差が発生してしまう場合があります。

フォクシーアンサンブル、パンツセットアップ、サイズ40。FOXEY



タグ付き・未使用 今季 23SS IENA E コットンアンサンブル

【素材】

ミスアシダ☆彡春夏コレクション 未使用に近い ニットアンサンブル 水色 サイズM

◆本体:綿100% インナー:綿100%

アンサンブル プリーツプリーズ pleats please



✨よーこ様客注③✨夏〜爽やかSummer Selection✨セレブエレガント✨

【商品の状態】

【専用】大幅値下げ ブラックアンサンブル コットン

◆試着のみのタグ付き・未使用品です。

浜崎あゆみ ロイヤルパーティー コラボ ニット 黒 ROYALparty

畳みジワがある以外は特に気になる点はありません。

Darich ベロアロゴフレアパンツセット



【新品未開封】ダーリッチ クロップシャギーアンサンブル

素人検品の自宅保管品となりますので、匂いに敏感な方や見落とし等細かい事が気になる方・完璧な品をお探しの方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。

LEONARD ♡ アンサンブル



フォクシーアンサンブル、パンツセットアップ、サイズ40。FOXEY

【梱包予定】

タグ付き・未使用 今季 23SS IENA E コットンアンサンブル

◆かなり小さく折り畳んでビニール袋に包み、ビニール封筒または茶封筒もしくはゆうパケットに適したサイズの段ボールに入れて発送します。

ミスアシダ☆彡春夏コレクション 未使用に近い ニットアンサンブル 水色 サイズM



アンサンブル プリーツプリーズ pleats please

【その他】

✨よーこ様客注③✨夏〜爽やかSummer Selection✨セレブエレガント✨

◆お値下げも多少なら出来る物もありますので、希望の金額を提示の上お気軽にお声がけ下さい。

【専用】大幅値下げ ブラックアンサンブル コットン

余りにも目に余る金額提示には対応致しかねます。

浜崎あゆみ ロイヤルパーティー コラボ ニット 黒 ROYALparty

◆注意点を記載していますので、プロフィールも必ずご覧下さい。

Darich ベロアロゴフレアパンツセット



【新品未開封】ダーリッチ クロップシャギーアンサンブル

検索用) イエナ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

2023年3月に購入しました。2色購入し、こちらは出番がなさそうなので出品します。毎シーズン人気のアンサンブルです。今年から着丈が短くなっています。色はベージュになり、画像2枚目よりも白っぽく薄い感じの色合いです。主観ですが、どちらかと言うと公式サイトの店員さんのSnap写真が近い色合いかなと思います。お使いのモニターや光の環境により色が異なる場合がございます。【商品サイズ】◆品番 23080900817010タグ表記 F(フリーサイズ)詳しくは画像7枚目をご覧下さい。※商品によって1~2cmの誤差が発生してしまう場合があります。【素材】◆本体:綿100% インナー:綿100%【商品の状態】◆試着のみのタグ付き・未使用品です。畳みジワがある以外は特に気になる点はありません。素人検品の自宅保管品となりますので、匂いに敏感な方や見落とし等細かい事が気になる方・完璧な品をお探しの方はご購入をお控え頂きますようお願い致します。【梱包予定】◆かなり小さく折り畳んでビニール袋に包み、ビニール封筒または茶封筒もしくはゆうパケットに適したサイズの段ボールに入れて発送します。【その他】◆お値下げも多少なら出来る物もありますので、希望の金額を提示の上お気軽にお声がけ下さい。余りにも目に余る金額提示には対応致しかねます。◆注意点を記載していますので、プロフィールも必ずご覧下さい。検索用) イエナ

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イエナ 商品の状態 新品、未使用

LEONARD ♡ アンサンブルフォクシーアンサンブル、パンツセットアップ、サイズ40。FOXEYタグ付き・未使用 今季 23SS IENA E コットンアンサンブルミスアシダ☆彡春夏コレクション 未使用に近い ニットアンサンブル 水色 サイズMアンサンブル プリーツプリーズ pleats please✨よーこ様客注③✨夏〜爽やかSummer Selection✨セレブエレガント✨【専用】大幅値下げ ブラックアンサンブル コットン