色:アイボリー

生地:ナイロン100%

状態:傷、スレ、破れ無し 薄いシミあり

60年最初期のデサント社製のアディダスになります。この年代だと珍しい変わり種のスイングトップ型のナイロンジャケットになります。60〜80年代によく使われるYKKジップが使われています。ほとんど気になりませんが薄いシミがあります。古着特有の味としてお楽しみください。

◆ サイズ ◆(着用者:170cm 普通体型)

SIZE:(M)

肩幅 42cm

身幅 52cm

袖丈 60cm

着丈 62cm

#s_shop

Oasisのリアムギャラガーや、JamiroquaiのJQ、SuchmosのYONCE、Blurのデーモンアルバーン、菅田将暉、小松菜奈、在原みゆ紀、常田大希など様々な有名人がファッションに取り入れたことでも有名です。バレンシアガもコレクションで取り入れ人気を博しています。

#メンズ #古着 #ヴィンテージ

#アディダスジャージ一点物

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

