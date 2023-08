○アイテム

世界中のセレブ御用達NY発日本人デザイナー【タダシショージ】によるオートクチュールブランド

高級感溢れるラグジュアリーなフレアドレス。

とても美しいブ刺繍レースとフェザー風デザインのスカートがエレガントな一枚。

レースを知り尽くしたハイメゾンのプライドを感じます。

タダシらしい美シルエットでスタイル良く見せてくれます。

パーティーやイベント、クラブウエアとしておすすめです♪

内側のタグは着用時に出てくるの切っております。

TADASHI SHOJI タダシショウジ ドレス カクテルドレス イブニングドレス 総レース

○サイズ

サイズ4(相当)

身幅43cm

ゆき丈27cm

総丈100cm

ウエスト36cm

平置き実寸。(多少誤差お許しください)

着画はごめんなさいm(._.)m

○状態

多少使用感はございますが、目立った汚れやダメージ等はなくまだまだお使いただける綺麗なお品です。

あくまでもUSED品のため、完璧をお求めの方、中古品にご理解のない方や神経質な方はご遠慮下さい。

○カラー

ブラック

ベージュ

○素材

表地 ナイロン レーヨン ポリエステル

裏地 ポリエステル

♡・・・・・・♡・・・・・・♡・・・・・・♡

他にもレディースアパレルを多数出品中!

↓↓↓↓↓

#copirobo_出品一覧

♡・・・・・・♡・・・・・・♡・・・・・・♡

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

⚠️素人の自宅保管、素人検品である為見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。

⚠️タイトル、説明にない小物類は撮影用のため付属いたしません。

⚠️発送はコンパクトに折畳ませて頂き、最安値の方法でお送りするので、畳みジワはご容赦くださいm(_ _)m

出来る限り、丁寧に、迅速にご対応させて頂きます。

ご不明点があればお気軽にお問い合わせください¨̮♡︎

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タダシショージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

