いつもご覧いただきありがとうございます。

【商品名 】

【サイズ 】

・パンツ

総丈109cm

【素 材 】

【カラー 】

【状 態 】

目立った傷汚れはございません。

非常にきれいな状態です。

※商品に関する質問などはお気軽にコメント欄にてお知らせください!

✨返品について

鑑定済みの正真正銘本物ですが、万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい

✨発送について

24時間以内での発送を基本としております。

発送資材は自宅にあるものを使用しての簡易包装になりますのでご了承下さい。

✨確認事項

中古品になりますので、写真をよくご確認いただきご理解の上でご購入お願いいたします。

最後までご覧いただきありがとうございました。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド クリスチャンディオール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

