100％安い 春夏コーデ❤　ワンピース　レディース　新品 ロングワンピース

【商品の説明】

商品ページ御覧頂き、ありがとうございます☆

春夏コーデをメインに出品させて頂いてます。

【ご購入前に一度、コメントをお願いいたします☆】

※サイズ、カラーバリエーション希望お聞きします。

【必ずやり取り頂きたくお願いいたします☆】

【商品詳細】

◆カラー グリーン

◆サイズ Mサイズ

着丈:135cm

胸囲:88cm

ウエスト:86cm

※Sサイズもございます。

※サイズ記載しておりますが、若干の誤差ございます。

ご了承願います。

※当方の商品は全て新品未使用となります。

※海外出張が多く、1週間分をまとめて出荷している為

お届けまでに約10日ほど頂いております。

予めご理解頂きたく御願い致します。

【ご注意事項】

※ご購入前に商品写真と商品説明を十分にお読みください。

※メルカリ便等の匿名発送は受け付けておりません。

※出荷前検品確認をおこなってりますが

不良品で使用・利用できないといった商品に関しましては

別途返品・交換をお受けしております。

※海外製品のため、多少のほつれや傷・汚れが付着している場合

がございます。ご了承願います。

韓国ファッション オルチャン 韓国 韓流 ワンピース セクシー パーティ ワンピース 半袖 ノースリーブ ロング ミニ レース 長袖 ミニ テーラード トレンチ 綺麗目系 清楚系 可愛い系 インポート セレクトショップ ドレス

レディース ユニセックス おしゃれ 細身 お出かけ お姉さん 大人 カジュアル エレガント上品 ノーブランド品 可愛い服 大人系 murua rienda gyda emoda spiralgirl snidel azulcelford noela lagnamoon お好きな方におすすめです!

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

