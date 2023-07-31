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☆《極美品》COACH コーチ
極美品 トリーバーチ ナイロン 2WAY ショルダーバッグ ベルト 磁石 黒
ホースアンドキャリッジ 馬車柄
コーチ ショルダーバッグ 黄色
ショルダーバッグ クロスボディー
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カラー ブルー ネイビー 青 紺 系
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素材 PVCレザー
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サイズ W 約21㎝ H 約15㎝ D 約6.5㎝
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状態 目立つダメージはなく、比較的綺麗な
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状態の商品です。 保存状態による、
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極微細なスレ、金具の小傷などは
ケイトスペード／ショルダーバッグ／2way／スペードフラワー／ミディアムトート
ご容赦下さいませ。
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付属品 なし
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☆商品状態の説明には、個人差による主観の差が
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生じる場合もございます。
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お写真にて細部までご覧に頂き、予めご了承の
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※ 専用ページ、お取り置きは対応できかねます
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万が一にも偽物であった場合は、返品保証
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コーチ
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☆《極美品》COACH コーチ ホースアンドキャリッジ 馬車柄 ショルダーバッグ クロスボディーカラー ブルー ネイビー 青 紺 系素材 PVCレザーサイズ W 約21㎝ H 約15㎝ D 約6.5㎝ 状態 目立つダメージはなく、比較的綺麗な 状態の商品です。 保存状態による、 極微細なスレ、金具の小傷などは ご容赦下さいませ。付属品 なし☆商品状態の説明には、個人差による主観の差が 生じる場合もございます。 お写真にて細部までご覧に頂き、予めご了承の 上、ご検討下さいませ。※ 専用ページ、お取り置きは対応できかねます のでご了承下さい。大手リサイクルショップが主催の中古ブランド品流通市場にて購入した鑑定済みの正規品です。万が一にも偽物であった場合は、返品保証致しますので、安心してお買い求め下さい^ ^⭐️中古のブランド品にご興味のある方、 よろしければフォローをどうぞ^ ^⭐️ 即購入OKです。
商品の情報
ブランド
コーチ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
【日本製】 ☆《極美品》COACH コーチ ホースアンドキャリッジ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
375
28分钟前
【日本製】 ☆《極美品》COACH コーチ ホースアンドキャリッジ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
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(税込) 送料込み
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商品の情報
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バッグ
ショルダーバッグ
☆《極美品》COACH コーチ ホースアンドキャリッジ ショルダーバッグ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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東京都
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1~3日で発送
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c157d18
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【日本製】 ☆《極美品》COACH コーチ ホースアンドキャリッジ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
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