【日本製】 ☆《極美品》COACH コーチ　ホースアンドキャリッジ　ショルダーバッグ ショルダーバッグ

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☆《極美品》COACH コーチ ホースアンドキャリッジ 馬車柄 ショルダーバッグ クロスボディーカラー ブルー ネイビー 青 紺 系素材 PVCレザーサイズ W 約21㎝ H 約15㎝ D 約6.5㎝ 状態 目立つダメージはなく、比較的綺麗な 状態の商品です。 保存状態による、 極微細なスレ、金具の小傷などは ご容赦下さいませ。付属品 なし☆商品状態の説明には、個人差による主観の差が 生じる場合もございます。 お写真にて細部までご覧に頂き、予めご了承の 上、ご検討下さいませ。※ 専用ページ、お取り置きは対応できかねます のでご了承下さい。大手リサイクルショップが主催の中古ブランド品流通市場にて購入した鑑定済みの正規品です。万が一にも偽物であった場合は、返品保証致しますので、安心してお買い求め下さい^ ^⭐️中古のブランド品にご興味のある方、 よろしければフォローをどうぞ^ ^⭐️ 即購入OKです。

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