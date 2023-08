【即納&大特価】 LIDNM】LAYERED 【WYM 3WAY BLOUSON MILITARY ミリタリージャケット

即購入可 一度だけ着用しました

ダブルタップス WTAPS デッキジャケット D2

完売となっているカラーです

「M-65モッズコートを大胆にブルゾンにアレンジした3WAYミリタリーアウター」

M-65のオーセンティックな仕様などは踏襲しながらも、裾の脇にギャザーを入れた丸みのあるフォルムにしたり、意図的にライナーをアウターよりも長く設定したレイヤードデザインなど、

今の気分を取り入れたブルゾンに昇華。

ライナーも単品での着用を想定し、着膨れしないようパターン設計をアウターとはあえて大胆に変え、理想のシルエットを追求。

「ヴィンテージのM-65の素材を忠実に再現したコットンナイロンオックスフォード素材」

ミリタリーアイテム由来のコットンナイロンの丈夫さを残しながらも、

素材の表面に微起毛加工を施し、ほどよくドレープが出る柔らかさに調整したピーチ素材。

ライナーの素材は、あえて極細番手のポリエステル糸を甘く織った柔らかなリップストップを開発。

ライナー単体で着用した時に着膨れしないよう、素材とパターンのバランスが緻密に計算されたデザイン。

SIZE

サイズ詳細 (S / M / L)

アウター:

着丈 67 / 69 / 71 肩巾 64 / 66 / 68 身巾 68 / 70 / 72 袖丈 56 / 58 / 60

ライナー:

着丈 72 / 74 / 76 肩巾 59 / 61 / 63 身巾 62.5 / 64.5 / 66.5 袖丈 56 / 58 / 60

人気モデル···m-65(フィールドジャケット)

ジップ・ボタン···ボタン留め

ライナー···ライナー取外し可

foot the coacher

spectusshoeco

steven alan

N.HOOLYWOOD

kolor

A.P.C.

YOKE

AURALEE

COMOLI

markaware

Phlannel

studio nicholson

ATON

エイトン

heugn

niceness

herill

cristaseya

YLÈVE

LECHOPPE

daiwa pier39

NEAT

CIOTA

stein

YOKE

LOWNN

maatee&sons

seven by seven

Nest Robe CONFECT

graphpaper

bodhi

hender scheme

Maison Margiela

商品の情報 商品のサイズ S ブランド リドム 商品の状態 未使用に近い

