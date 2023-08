人気の新作 AJ1 NIKE Next スパイダーマン 27.5㎝ Chapter スニーカー

ご覧頂きありがとうございます。

こちらはエアジョーダン1 レトロ ハイ オージー

SP ネクストチャプターの27.5cmになります。

★Spider-Man × Nike Air Jordan 1 High OG SP Next Chapter

★状態:新品未使用

★サイズ:27.5cm

★購入先:SNKRS

★SNKRSから送られて来たダンボールに入れて発送いたします。

‼︎注意事項‼︎

すり替え防止の為、返品はご遠慮下さい。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

