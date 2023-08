肉眼でよく見るとかなりうっすら横線があります。

アセロラの予感 (Acerola's Prmntn) )【SR】{255/184} [S8b]

※English folllows Japanese.

trepTでは、「トレカのネット取引では信頼が1番大切」であると考えているため、カードの状態をできるだけ正確にお伝えできるよう努力しています。

#trepTのポケカ ←ココをクリック! 他にも色々と出品しておりますので、ぜひご覧ください。

当ショップはカードの状態を2名体制でチェックしております。

(カード査定時の状態確認に1名、さらに写真撮影時に別担当者1名が再度確認)

個体ごとに番号にて管理を徹底しており、撮影後以降は、お届け完了までローダーから出すことは1度もありません。

状態に関して:

カード全体が映るよう表面+(表面の4つ角)・裏面+(裏面の4つ角)の合計10枚の写真を掲載しております。

※カード状態に関して、ご不安な点、お気になる点がありましたらお気軽にコメントください。

ローダーの上から分かる範囲であれば確認させて頂きます。

※別角度の写真の追加は、カードに傷をつけるリスクがあるため対応できません。

入念に状態チェックをしておりますが、写真に映らないような傷等の見落としがある可能性もありますので、ご了承の上ご購入をお願い致します。

値引き不可:

値引きに関するコメントには返信できかねますので、予めご了承ください。

気持ちの良いお取引ができるよう、誠心誠意対応させていただきます。

About our store

At trepT, we believe that "reliability is the most important thing in trading cards online”

Our shop examines the condition of the card at the following times

・Card assessment

・Photo shoot

Each card is stored in a top-loader and managed individually with a number (the image you see online is what you buy)

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

