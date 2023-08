GUCCIのアイコニックなロゴが上品なトートバッグです。

ナイロン素材なので、非常に軽くて、汚れにくく、また、持ち手も腕や肩が痛くなりにくい素材です。

上がファスナーで完全に閉められ、A4サイズ・ノートPCもすっぽり入る大きさなので、お仕事用・通勤用バッグにも最適です。

自立するタイプなので、型崩れせず綺麗にお使いいただけます。

直営店で購入した正規品です。ギャランティカードもお付けします(写真10枚目)。

【商品説明】

ブランド:グッチ / GUCCI

カラー:黒 / ブラック

サイズ:

幅:約43cm

高さ:約27cm

奥行き:約13.5cm

ハンドルの長さ:約57cm

仕様:外側にファスナーポケット1つ、内側にファスナーポケット1つ

素材:ナイロン、本革

【留意事項】

・国内直営店舗で購入した正規品です。

・購入時のギャランティカードもお付けします。

・複数回使用しましたが、丁寧に使用していたので超美品です。傷・汚れ・ほつれ等も一切ありません。(持ち手・角の状態は写真4,5枚目)

・使用済み品である点、自宅保管品である点は、ご理解ください。(ペットなし・喫煙者なし)

・購入時のショッパーは処分してしまいましたが、丁寧に梱包して匿名配送でお送りします。

・返品はお受けしていません。

#Gucci #グッチ #LouisVuitton #ルイヴィトン #Celine #セリーヌ #Loewe #ロエベ #PRADA #プラダ #miumiu #ミュウミュウ #Chloe #クロエ #Furla #フルラ

#通勤バッグ #通勤鞄 #お仕事バッグ #お仕事鞄 #A4バッグ #黒バッグ #ナイロンバッグ #ハイブランドバッグ #ブランドバッグ #GG柄 #GGロゴ #GUCCIバッグ #グッチのバッグ #雨の日コーデ

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

