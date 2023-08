STRONG 002 TROUSERS

サイズ: ONE SIZE

ウエスト(W) / 股上(R) / 股下 ( I )/ 裾幅 (HW)/ わたり幅 (TW)

80cm / 32.5cm / 80cm / 26cm / 28cm

カラー:OFF WHITE

素材: POLYESTER 65% COTTON 35%

OUR'sさんが手掛けるブランド STRONG のパンツになります。

新品未使用で試着のみの商品になります。何かご不明な点がございましたら、コメント下さい。

yaeca comoli uru sunsea auralee stein yoke oamc garcons studionicholson maison margiela studious batoner crepuscule rainmaker factotum marka markaware armani durban aton dairiku united tokyo public tokyo little big supreme nike supernova thee digawel unused shareef buhkt saby marni acne studious jil sander lemaire thomas john lawrence sullivan yuki hashimoto dulcamara masu ttt porterclassic shinya kolor sacai namacheko amachi kota gushiken rakine khoki yashiki ishmm jw underson hyke soe soph bed j.w. ford no. undercover hender scheme juha doublet moncler balenciaga valentino prada dior

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

STRONG 002 TROUSERS

サイズ: ONE SIZE

ウエスト(W) / 股上(R) / 股下 ( I )/ 裾幅 (HW)/ わたり幅 (TW)

80cm / 32.5cm / 80cm / 26cm / 28cm

カラー:OFF WHITE

素材: POLYESTER 65% COTTON 35%

OUR'sさんが手掛けるブランド STRONG のパンツになります。

新品未使用で試着のみの商品になります。何かご不明な点がございましたら、コメント下さい。

