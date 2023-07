新品未使用

9.5ミリメートル

60メートル

デュラテックドライ加工を施した、軽量で耐久性の高いロック及びアルパインクライミング用 9.5 mm シングルロープ

軽量で耐久性の高い 9.5 mm シングルロープ『アリアル』は、ロック、アルパインクライミングのためにデザインされています。デュラテックドライ加工により、あらゆる環境で高い性能を発揮し、長期間にわたって使用できます。厚い外皮で保護されているため、課題に繰り返しトライするクライマーに最適です。高いグリップ性と操作性により、扱いやすいロープです。

製品詳細

レッドポイントトライに適した高い耐久性:

厚い外皮により、耐摩耗性を高めています

直径と耐久性のバランスに優れています

デュラテックドライ加工により、長期間にわたって使用できます

ウルトラソニックフィニッシュ: 末端部分の芯と外皮を接合することにより、耐久性を高め、末端のほつれを防ぎます

快適性:

柔軟性が高いため、ビレイデバイスからのロープ繰り出しが容易です

エバーフレックス処理: 特殊な熱処理によって芯の品質と持続性を高めています。優れたグリップ性と操作性を長く保つことができます

デュラテックドライ加工: 岩、雪、氷、ミックスでの使用に対応する撥水加工により、水や汚れ、摩耗に強くなっています。低温や水に濡れる環境でも、操作性やグリップ性等を長く保つことができます

クライムレディーコイル: すぐに使用を開始できるように巻かれています。誤った方法で解くことによるキンクを防ぎ、ロープの寿命を長くすることができます

優れたグリップ性による使いやすさ:

ボビン数 40 の外皮構造による高いグリップ性と操作性

ミドルマーク: 使いやすいように、ロープの中央にマークが付いています

長さ 60 m

カラー ブルー

価格 ¥36,500

(税込¥40,150)

直径: 9.5 mm

ロープの種類: (CE EN 892, UIAA): シングルロープ

重量 / m: 58 g

外皮率: 40 %

耐墜落回数 (落下率 1.77): 7

伸び率 (静荷重): 7.6 %

伸び率(動荷重): 32 %

衝撃荷重: 8.8 kN

ボビン数: 40

素材: ナイロン

商品の情報 ブランド ペツル 商品の状態 新品、未使用

