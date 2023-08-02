ランキング第1位 POPTRADINGCOMPANYｘCarhartt WIP ダブルニーパンツ その他

POPTRADINGCOMPANYｘCarhartt WIP のコラボ商品です。22000円で買いました。

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着用回数は少ないので綺麗な方だと思います。

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あくまで中古品なので理解した上でご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カーハートダブリューアイピー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

POPTRADINGCOMPANYｘCarhartt WIP のコラボ商品です。22000円で買いました。着用回数は少ないので綺麗な方だと思います。あくまで中古品なので理解した上でご購入お願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド カーハートダブリューアイピー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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