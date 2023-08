魅了 ウマ娘 一番くじ A賞ラストワン賞 ライスシャワーフィギュアなど コミック/アニメ

♦️【いいね】が多くなりましたら、再出品させて頂きます。

⭐️プロフィール必読です。

♦️海外へ再度発送等を行う業者さん(メルカリ公式バイヤー等)は購入不可❌

⭐️ポイント支払い・カード支払いの方のみ即購入可能⭕️

⭐️コンビニ/ATM支払いの方は即購入不可❌

(誤購入防止のため)

一番くじ

ウマ娘

プリティーダービー

6弾

A賞

ライスシャワー

フィギュア

ラストワン賞

ライスシャワー

フィギュア

ラストワンver.

E賞

アクリルスタンド

シーキングザパール

F賞

マルチケース

サクラバクシンオー

マチカネフクキタル

G賞

アクリッツチャーム

メイショウドトウ

エイシンフラッシュ

H賞

ラバーマスコット

エアグルーヴ(3つ)

イクノディクタス(2つ)

カワカミプリンセス(2つ)

ハルウララ

マヤノトップガン

ファインモーション

ヒシアケボノ

⭐️バラ売り不可❌

⭐️初期傷・初期不良・フィギュアの塗装具合等気になる方はご購入を御遠慮下さい。

♦️外箱を含めた細かな傷・擦り傷・凹みなど気にされる方、完美品をお求めの方もご購入を御遠慮ください。

⭐️纏めてプチプチに巻いて梱包します。

⭐️纏めて段ボール入れて、らくらくメルカリ便での発送予定です。

よろしくお願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

