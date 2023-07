orslow

オアスロウ

US ARMY HAT

USアーミーハット

ヒッコリークレイジーパターン

です。

オアスロウから定番で長く愛用できるデニムハットです。

orslow ヒッコリークレイジーパターン USアーミーハット

素材は古布のような独特の風合いを出す為に

60年以上前の製法で変わらぬ生産工程で造っています。

独特のネップ感やねじれなど風合いとなっております。

内側には汗止めにヘリンボーン柄のコットンテープが施されていて

細部まで丁寧な仕事が伝わってきます。

また、こちらはユニセックスモデルのため、男女問わず使用可能です。

サイズ0(Free)

頭内周 約60

ツバの長さ 6

高さ16.5

普段買い物するブランドはPorter Classic ポータークラシック、ハリウッドランチマーケット、 Engineered Garments、REBUILD BY NEEDLES、Charcoal TOKYO、チャコールトウキョウ、エンジニアードガーメンツ、ネペンテス、ニードルスがすごく好きです。 上記のブランドやブルーナボイン、ブリーフィング、BRIEFING、HTC、orslowを販売しているロフトマンでの購入が多かったです。URBANRESEARCH、ジャーナルスタンダード、ユナイテッドアローズ、シップス、ビームス、フリークスストアで購入する事も多いです。気になる方はぜひコメントをよろしくお願い致します。

お値下げは可能ですが、その場合は先にご希望金額の提示をよろしくお願い致します。また、あまりに大きなお値下げは基本的にできませんので、よろしくお願い致します。

こちらの商品以外にも Porter Classic、ENGINEERED GARMENTS、south2west8、Needlesなどの商品を出品していますので、ぜひご覧くださいませ。12

商品の情報 ブランド オアスロウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

