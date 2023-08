フレームワーク

ナイロンツイルMA-1

グレー

サイズ 38

タグは外してしまいましたが、試着のみで保管しておりました。

女性らしく着られるMA-1ブルゾンが登場!!

ゆるっとルーズなシルエットに前後差をつけて、さっと着るだけでサマになるデザインにこだわりました。

後加工を施すことでヴィンテージ感のある風合いに仕上げたのもポイント。

カジュアルになりすぎないようにしたベースカラーとリブの色あわせも魅力。

しなやかな素材感と大人が着やすいカラー展開で今シーズンオススメの一着!

**********************

透け感:なし

裏地:あり

伸縮性:なし

光沢感:あり

生地の厚さ:普通

商品の情報 商品のサイズ M ブランド フレームワーク 商品の状態 新品、未使用

