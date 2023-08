CDは一度PCに取り込み、DVDは数回再生しております。

Lovin' you / 踊るように人生を。 初回限定盤A

購入後すぐスリーブに入れて保管しておりましたため、CD盤面、CDケース、アウターケースの表面は非常に綺麗な状態ですが、アウターケースの内側に印刷のインクが移ったような汚れがあります(写真二枚目)。

全体的に綺麗な状態ですが、素人検品・素人保管につき、神経質な方はご購入をお控えください。

King & Prince

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

