【正規通販】 26.0cm【他サイズ有】 ホカオネオネ　Wマファテスピード4 海外限定カラー スニーカー

※現在 販売中の

#zealスニーカーコレクション

【ブランド紹介】

ホカ オネオネ(HOKA ONE ONE)

極厚のミッドソールが最大の特徴。まるでマシュマロのような柔らかいクッショニング素材と軽さで着地時の衝撃を吸収し極上の履き心地を実現。

ドロップの差を少なくし、つま先とかかと部分を滑らかにそぎ落とした独自のアウトソール形状でロッキングチェアーのようなローリング運動を導く「メタロッカー テクノロジー」を採用。ミッドソールに搭載された「アクティブフットフレーム」が足全体を包み込み、踏み込んだ時の縦横の揺れやズレを防ぎ高い安定性を保ちます。

「ホカ オネオネ」というブランド名はニュージーランドのマオリ族の言葉で“Time to Fly(さぁ、飛ぼう)”を意味する。

【商品紹介】

HOKAのトレイルランニングシューズのルーツとも言える「MAFATE(マファテ)」。その流れをくむ「MAFATE SPEED(マファテ スピード)」がバージョン4にアップデートしました。ハイグリップでテクニカルトレイルに対応するという方向性は維持しながらアッパーからソールまでフルリニューアルして大きく進化しています。

★モデル名 : WMAFATE SPEED4(Wマファテスピード)

☆カラー : Deep Teal/Water Garden

★ 特徴

つま先を保護する補強素材

一新された軽量で弾力性のあるフォーム

Litebaseアウトソール構造のVibram Megagrip

履き口周り、メッシュ、シューレ―スにリサイクル素材

PROFLY+構造のミッドソール

ヒール部分には通気性に優れたプルタブを採用

☆サイズ目安

※下記の他サイズ取り扱っています。

お求めの方はお気軽にお声掛けくださいませ。

※ウィメンズモデルですが下記参考にサイズが合えば男性でも履いて頂けます。

US5 /CM 22.0

US5.5/CM 22.5

US6 /CM 23.0

US6.5/CM 23.5

US7 /CM 24.0

US7.5/CM 24.5

US8 /CM 25.0

US8.5/CM 25.5

US9 /CM 26.0

US9.5/CM 26.5

新品参考価格:24200円

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ホカオネオネ 商品の状態 新品、未使用

