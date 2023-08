【メーカー包装済】 oldmanalan oMA Skull ビーニー　ニットキャップ Cap ニットキャップ/ビーニー

oMA oldmanalan Skull Cap ビーニー Beanie

御覧頂き有難う御座います。

近頃マナーの悪い方が大変多く見受けられます。

必ず自己紹介文をご覧になってからコメントしてください。

迅速にご連絡、入金可能な方のみ御購入をお願い致します。

Brand:oMA

Shop: oMA

Color:黒

Size:FREE

Condition:新品未使用未開封

oMAのビーニー、ニットキャップになります。

オークション等にも中々出ない希少なアイテムだと思いますので、是非この機会に如何でしょうか?

他サイトにも掲載しておりますので、お早めに宜しくお願い致します!

また他にも様々なアイテムを出品しておりますので、是非ご覧下さい。

質問等ありましたらご連絡下さい。

ご検討の程、宜しく御願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

