中古レコードです。

LP BLUE CHEER/New! Improved (UK Philips Org.)

英国 Philips オリジナル盤です。ジャケEx-、盤Exのコンディションです。マトリックスは 1Y//1/2Y//1 です。

◆ゆうパックで都内から発送いたします。複数商品ご購入の場合、できる限り同梱にて対応させていただきます。

◆価格は税込、送料込です。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

