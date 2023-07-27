限定価格セール！ 実生 グラキリス × 発根済み fang konect 植物/観葉植物

パキポディウムグラキリス 実生 × konect fang xsになります。

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サイズ感の写真を残し更新致しました。

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写真撮影日 2023.6.17

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個人的にカッコいい組み合わせだと思いますので、ご興味がある方は是非ご検討願います。

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トラブル防止の為、プロフィールの一読をお願いしております。宜しくお願い致します。

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パキポディウムグラキリス 実生 × konect fang xsになります。サイズ感の写真を残し更新致しました。写真撮影日 2023.6.17個人的にカッコいい組み合わせだと思いますので、ご興味がある方は是非ご検討願います。トラブル防止の為、プロフィールの一読をお願いしております。宜しくお願い致します。#コネクト#ファング#コーデックス#塊根植物#アガベ#チタノタ#invisibleink#インビジブルインク#botanize#goujin#valiem#鶴仙園#カタチ製作所#たけろうポット

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