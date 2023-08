先月新品で購入したばかりです。

Ibanez RG350DXZ black covered HSH MOD

数日自宅で使用したものの自分には合わなかったため出品します。

現在国内に在庫ゼロだと思います。メーカーでは受注販売の商品です。

定価22万円のギターです。

この個体は重量2.75kg!と非常に軽量です。

写真ではわかりにくいですが、シースルーブラックです。

ですが、ほぼ黒に見えます。

ストラップピンの位置を変更しています。よってボディに2か所ピン穴が開いています。

元々のピンの位置はネック側は22フレットあたりを弾く際に邪魔になる場所にあったため、少し高い位置にずらしています。

もう1か所はVボディの先端についていたのですが、この場所ではヘッド落ち&体の正面に対してギターが左側にオフセットされてしまい遠くなってしまいます。

Vの窪み中央付近に移設したことにより、ナイロンのストラップでもヘッド落ちは無くなりオフセットも解消。ちゃんと体の正面にギターが来るようになっています。

ボディ側の新しいピン穴にはワッシャーの圧?による多少の塗装割れがあります。僕はディマジオのストラップを使用しており、同じストラップを使用されたら隠れてわからなくなります。

通常のVよりもコンパクトなボディサイズで取り回しも良く、バックコンターが入っていることで立っての演奏も安定して高速のリフを弾くことができます。

HipshotのFixedブリッジが採用されている点にも注目です。

ボディにぴったりとくっついているので、リフを弾いてもザクザクのブリッジミュートが気持ちいいです。

かつソロも弾きやすい弦のテンション感も良いです。

ゴトーマグナクロックでチューニングが安定し弦交換も超楽ちんです。

BODY:Mahogany 2P

NECK:Mahogany

FINGER BOARD:Ebony

FRETS:22 Frets

SCALE:24 3/4”

JOINT:Set-neck with Ultra Access

PICKUPS:SGR ACTIVE HUMBUCKER x2

BRIDGE:Hipshot Fixed .175

CONTROL:Volume / Tone / Toggle Switch

COLOR:STBK(See Thru Black)

…

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

