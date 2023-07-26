2022公式店舗 ★UTA様専用★グレゴリー GREGORY40周年記念モデル チョコチップカモ リュック/バックパック

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商品の情報 ブランド グレゴリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

グレゴリー GREGORY40周年記念モデル チョコチップカモ角擦れや目立った汚れは無く、状態は良いです。中も破れはございません。サイズ：縦 55cm横43cmマチ 19cm素人の採寸ですので多少の誤差はご了承ください。used品にご理解いただける方にお願いします。神経質な方のご購入はお控えください。シングルポケットと同時購入で1,000円引き致します。売り切れの際はご了承ください。小さく畳んで発送致します。#グレゴリー#gregory#チョコチップカモ#グレゴリー40周年記念モデル#バックパック#リュック

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