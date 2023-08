魅了 INTÉRIM 値下げ HYPER シルクデニムサファリシャツジャケット BIG ミリタリージャケット

interimインテリムのsilkサファリシャツジャケット。シルクデニムで綺麗です。試着のみで新品同様だと思います。タグもあります。定価以下でお得かと思います。個人で保管しているので神経質な方はご了承ください。サイズは肩幅54センチ着丈84センチ身幅64センチ袖丈59センチ。素人採寸なので参考迄。値下げ対応はしないです。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 新品、未使用

interimインテリムのsilkサファリシャツジャケット。シルクデニムで綺麗です。試着のみで新品同様だと思います。タグもあります。定価以下でお得かと思います。個人で保管しているので神経質な方はご了承ください。サイズは肩幅54センチ着丈84センチ身幅64センチ袖丈59センチ。素人採寸なので参考迄。値下げ対応はしないです。

