新しいエルメス シークレットハニー アナ雪 アナ戴冠式 ドレス 仮装 コスプレ 後期 大人 コスプレ

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シークレットハニー アナ雪 アナ戴冠式 ドレス 仮装 衣装 コスプレ 後期 大人 ディズニー 衣装 新品未使用。￥43000アウトレット品の為、ブランドタグ、クリーニングタグがありません。(セット内容)ビスチェスカートペンダント（元々デザイン的にアンティークな加工が施されています）髪飾り（注）市販のワイヤー1本パニエ（Aラインパニエ）が必要です。 ￥２０００前後で販売されています。神経質な方や細かい事を気にされる方はご遠慮下さい。ご納得の上、ご購入をお願い致します。保管時のシワがあります。お値引きは致しません。よろしくお願いいたします。

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