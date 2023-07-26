【代引き不可】 ディーゼル DIESEL 1dr バッグ白レザートップハンドルバッグ ショルダー ハンドバッグ

■商品の寸法

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28*14*6cm

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■素材

FENDIバゲットポシェット

付屬品は保護袋、外箱のみです。

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本當にオシャレで可愛いです◡̈⃝︎◡̈⃝︎◡̈⃝︎◡̈⃝︎⋆︎*

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中古品ですが自宅保管ですので、ご理解のある方のご購入をお願いします

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素人寸法ですので多少の誤差などがございますのでご理解お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■商品の寸法28*14*6cm■素材付屬品は保護袋、外箱のみです。本當にオシャレで可愛いです◡̈⃝︎◡̈⃝︎◡̈⃝︎◡̈⃝︎⋆︎*中古品ですが自宅保管ですので、ご理解のある方のご購入をお願いします素人寸法ですので多少の誤差などがございますのでご理解お願い致します。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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