◆アイテム

◆サイズ

着丈:約 53cm

身幅:約 38cm

肩幅:約 34cm

袖丈:約 18cm

平置き採寸

多少の誤差はご了承下さい。

◆素材:カシミヤ

◆カラー:ブラック ホワイト マルチカラー

◆状態

目立つ汚れなども無くまだ沢山着用して頂けます。タグに名前が書いてあります。(マジック)

♦当アカウントのレディース品

↓

#ガガ屋のレディース

USED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ等はご了承ください。

出品にあたり、状態を確認しておりますが汚れなど見落としなどある場合があります。

写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。

「思っていたものと違った」等の理由で返品などは受け付けませんのでご理解して頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

エッフェル塔

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

◆アイテムGUCCI グッチ カシミヤ カットソー 半袖ダルメシアン レオパード アニマル柄 Mサイズ丸首 Uネック ストレッチ性あり 総柄 ワンポイント 切り替え サマーニット◆サイズ着丈:約 53cm身幅:約 38cm肩幅:約 34cm袖丈:約 18cm平置き採寸多少の誤差はご了承下さい。◆素材:カシミヤ ◆カラー:ブラック ホワイト マルチカラー◆状態目立つ汚れなども無くまだ沢山着用して頂けます。タグに名前が書いてあります。(マジック)♦当アカウントのレディース品 ↓ #ガガ屋のレディースUSED商品の為、多少の使用感、汚れ、ほつれ等はご了承ください。 出品にあたり、状態を確認しておりますが汚れなど見落としなどある場合があります。写真と実物では色合いが若干違う場合がございます。 「思っていたものと違った」等の理由で返品などは受け付けませんのでご理解して頂ける方のみご購入よろしくお願いします。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品

