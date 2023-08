表はブラック、裏は紺に褪色加工がされた、FOREMOST

根本氏監修カラー。

かなり肉厚なボディです。

2020.12に長崎でのイベント時に購入しました。

(定価は2万円くらいだったと思います)

着用と洗濯回数はそれぞれ2回、乾燥機には掛けておりません。

私には少しだけ小さく感じ、Mを買い直したので出品します。(170㌢、59㌔で少し余裕がある感じです。)

状態はとても綺麗ですが、あくまでも古着としてご理解いただける方のみ購入いただけたらと思います。

山本寛斎Mサイズになります



#TWOFACE

#THREEFACE

#NEMOTOFORTHREEFACE

商品の情報 商品のサイズ S ブランド スリーフェイス 商品の状態 未使用に近い

