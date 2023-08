ご覧いただきありがとうございます。

★体を包み込むとろみ感のある素材が心地良く、カジュアルライクなデザインとのコントラストが大人素敵なアイテム。

★大きめのサイズ感でゆったり見頃が体型カバーを実現し、ざっくりネックラインがデコルテをレディーライクに演出します。

**********

▶︎即購入OKです!

▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡

以下、商品説明です。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【※掲載している他アイテムはセットではありません】

ワンピース単体での販売です。

掲載されている他アイテムが気になる方は、

#アールヴリュットのマルシェ

をチェックして下さい♡

その他、

#アールヴリュットのデートに◎なワンピース はこちら♡

#10000円以上の上質なワンピース はこちら

**********

【ブランド】

Graphpaper

グラフペーパー

【アイテム】

ノースリーブ

ジャンプスーツ

オールインワン

オーバーオール

【サイズ】

FREE SIZE

着丈:約135.5cm

肩幅:約38cm

身幅:約46cm

袖丈:約10cm

ウエスト:約30cm

ヒップ:約46cm

股上:約30.5cm

股下:約60cm

渡幅:約29cm

※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。

※着画はご遠慮願います。

【状態】

使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。

袖やヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもないとても綺麗な状態です!

あくまで主観で

すが【美品】です。

【色】

ブルー

青

【素材】

指定外繊維(テンセル)…100%

【その他】

リサイクルショップで購入しました。

非喫煙、ペット無ではありますが、

自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。

*********

◆配送について◆

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。

*********

ここまでご覧頂きありがとうございました♪

その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡

#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド グラフペーパー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。★体を包み込むとろみ感のある素材が心地良く、カジュアルライクなデザインとのコントラストが大人素敵なアイテム。★大きめのサイズ感でゆったり見頃が体型カバーを実現し、ざっくりネックラインがデコルテをレディーライクに演出します。**********▶︎即購入OKです!▶フォロー割など、限定割引もありますので、お気軽にフォロー&コメントください♡以下、商品説明です。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【※掲載している他アイテムはセットではありません】ワンピース単体での販売です。掲載されている他アイテムが気になる方は、#アールヴリュットのマルシェをチェックして下さい♡その他、#アールヴリュットのデートに◎なワンピース はこちら♡#10000円以上の上質なワンピース はこちら**********【ブランド】Graphpaperグラフペーパー【アイテム】ノースリーブジャンプスーツオールインワンオーバーオール【サイズ】FREE SIZE着丈:約135.5cm肩幅:約38cm身幅:約46cm袖丈:約10cmウエスト:約30cmヒップ:約46cm股上:約30.5cm股下:約60cm渡幅:約29cm※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。※着画はご遠慮願います。【状態】使用感がほとんどなく、目立つシミや傷はありません。袖やヒップ周りのスレもなく、虫食いなどもないとても綺麗な状態です!あくまで主観ですが【美品】です。【色】ブルー青【素材】指定外繊維(テンセル)…100%【その他】リサイクルショップで購入しました。非喫煙、ペット無ではありますが、自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。*********◆配送について◆簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますが、その際には予め告知致します。*********ここまでご覧頂きありがとうございました♪その他、素敵なアイテムを出品しているのでチェックしてみて下さい♡#アールヴリュットのワンピース はこちら♡

