お知らせ ログイン 会員登録 出品
【初回限定】 SB Nike Dunk ochreandMidnight Desert Low スニーカー

商品の説明

メインカラー···ベージュ
ニードルズ × リーボック ビートニック　28cm
人気モデル···NIKE ダンク
[値下げ]新作4/10 NIKE CORTEZ NAVY 26.0cm
靴のサイズ:26.5
suncore サンコア アシンメトリー マウンテン スニーカー
Nike SB Dunk Low "Desert Ochre and
VANS SK8-HI Stacked ヴァンズ スケートハイ スタック
SNKRSにて購入。サイズ違いのため出品します。
28.0cm Addict CONVERSE CHUCK TAYLOR ミント
よろしくお願いします
激レア ナイキ エアフォース1 26㎝
新品未使用での出品です
未使用 ナイキ DC6991-016 ジョーダン1 ロー SE スニーカー 27
箱ありになります。
New Balance 990V6 "Magenta Pop 26cm
神経質な方は、ご遠慮ください
NIKE DUNK LOW ダンクロー パンダ PANDA 27cm

ジョーダン3 アニマル
NIKE
New Balance M990GP3 990V3 28.0cm US10
ナイキ
NIKE AIR VAPORMAX FLYKNIT3
SNKRS
Adidas Yeezy Boost 380 Mist 28センチ
nike
希少 フランス製 80s adidas アディダス カントリー レザースニーカー

グッチ　1182Y　ウェブカラーエンブロイダリー タイガーロートップスニーカー
DUNK ダンク
Nike Air Jordan 5 JSP "Laney"
SB エスビー

New Balance 1906DA Protection Pack 28.5

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用
メインカラー···ベージュ人気モデル···NIKE ダンク靴のサイズ:26.5Nike SB Dunk Low "Desert Ochre and SNKRSにて購入。サイズ違いのため出品します。よろしくお願いします新品未使用での出品です箱ありになります。神経質な方は、ご遠慮くださいNIKEナイキSNKRSnikeDUNK ダンクSB エスビー

商品の情報

商品のサイズ26.5cm
ブランドナイキ
商品の状態新品、未使用

【初回限定】 SB Nike Dunk ochreandMidnight Desert Low スニーカー

18分钟前

【初回限定】 SB Nike Dunk ochreandMidnight Desert Low スニーカー

¥18,000 ¥13,500

(税込) 送料込み
12
17
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

225073

 327

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (17)

225073
【初回限定】 SB Nike Dunk ochreandMidnight Desert Low スニーカー 【初回限定】 SB Nike Dunk ochreandMidnight Desert Low スニーカー

Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400

Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400


Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400

Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400


Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400 | Hypebeast

Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400 | Hypebeast


Nike SB Dunk Low

Nike SB Dunk Low


Nike SB Dunk Low Pro Midnight Navy Desert Ochre Mens Size 12

Nike SB Dunk Low Pro Midnight Navy Desert Ochre Mens Size 12


Dunk Low SB 'Navy Desert Ochre' | GOAT

Dunk Low SB 'Navy Desert Ochre' | GOAT


Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400

Nike SB Dunk Low Midnight Navy Desert Ochre DX6775-400

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【初回限定】 SB Nike Dunk ochreandMidnight Desert Low スニーカー
© www.inba.net, Inc.