Rick Owens drkshdw x converse TURBODRK chuck 70 Hi 28.5 初期タイプ

エアジョーダン5 28.0cm AIR JORDAN 5 RETRO ホワイト



Nike Air Jordan 1 Mid27.0cm 554725-096

一度だけ使用したのでソール部分に若干汚れがありますが全体的に状態は良いと思います。初期タイプで状態がいいものは希少で、新しいモデルより高価で取引されています。生地がキャンバスなので合わせやすいと思います。

☆786 JIMMY CHOO ジミーチュウ スタッズ スニーカー イタリア製



アシックス/asics ゲルライト3 kith 26.5cm



NIKE&AMBUSHコラボスニカー

#リックオウエンス

【即発送】NIKE DUNK LOW university blue UNC

#ダークシャドウ

dunk low by you ブラック/ホワイト

#コンバース

Converse Weapon Fragment フラグメントデザイン29cm



adidas HUMAN MADE 29cm

メインカラー···ブラック

アディダス サンバ クラシック 30cm

スニーカー型···ハイカット(High)

吉田カバン創業85周年✖️VANS

メインカラー···ブラック

Dolce&Gabbana ドルチェアンドガーパーナ スニーカー 26.0

人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)

NIKE TravisScott AJ1

スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Rick Owens drkshdw x converse TURBODRK chuck 70 Hi 28.5 初期タイプ一度だけ使用したのでソール部分に若干汚れがありますが全体的に状態は良いと思います。初期タイプで状態がいいものは希少で、新しいモデルより高価で取引されています。生地がキャンバスなので合わせやすいと思います。#リックオウエンス#ダークシャドウ#コンバースメインカラー···ブラックスニーカー型···ハイカット(High)メインカラー···ブラック人気モデル···converse ct70(チャックテイラー)スニーカー型···ハイカット(High)

商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド リックオウエンス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナイキエアマックス1' 86 OG G M23NIKE エアジョーダン1 パラン 27cmONE STAR J VTG【新品未使用】常田大希× atmos × adidas SUPERSTAR 27✓ADIDAS CRAZY 1 (ALL-STAR) US9【新品】on Cloudmonster オン クラウドモンスター 25.5cmASICS TQX102 AL-45 25.5cm ファブレ ポイントゲッタートムとジェリー スニーカー 2足セット