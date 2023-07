【年中無休】 ニューバランス M2002RDF 27.0cm スニーカー

【商品名】New Balance 2002R -PROTECTION PACK-

【品番】M2002RDF

【カラー】Dark Navy

【サイズ】27.0cm

FREAK'S STORE ONLINEにて購入しました。

新品、未使用、タグ付きです

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 新品、未使用

