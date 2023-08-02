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適切な価格 【美品】CANADAGOOSE カムループス【XS】4078JM ◡̈男女可 ダウンジャケット

商品の説明

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【ブランド】
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CANADAGOOSE
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カムループス　型番4078JM
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【カラー】
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【サイズ】
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サイズ:XS
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肩幅:40cm
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※素人による平置き採寸ですので、誤差はご容赦願います。
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【状態】
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【梱包】
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商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドカナダグース
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【a0129】ご覧いただきありがとうございます¨̮♡︎　　　　　　*・*:.。..♡*.。.:*・　　まずはプロフィールをご覧ください♪　　　　　　*・*:.。..♡*.。.:*・#Secondhandメンズ館⇧メンズ全商品が見れます✿︎【ブランド】CANADAGOOSEカナダグース【アイテム】カムループス　型番4078JM ダウンジャケット代理店グリフィンインターナショナル【カラー】ブラック系【サイズ】サイズ:XS肩幅:40cm 身幅:47cm 着丈:65cm 袖丈:64cm ※素人による平置き採寸ですので、誤差はご容赦願います。【状態】カナダグース特有の擦れによる白化が所々に見えるかと思いますが、汚れや羽抜けなどなく、非常に綺麗な状態となっております¨̮♡︎ユニセックスでご利用出来るサイズとなっておりますので、女性の方にもオススメです♥︎︎∗︎*゜※サイズ等は平置き実寸を参考になさってください。【梱包】極力コンパクトにするため、圧縮する場合がございますので、折じわ・たたみじわはご了承願います。【その他】商品画像は極力実際の色目に近づくように心がけておりますが、見ているモニターにより実際とは異なるように見える場合がありますので、ご理解願います。また、商品状態に関しては、あくまでも主観を記載しております。感覚の違いによるクレーム等はご容赦願います。中古品、古着に理解のない方、完璧を求める方はご遠慮願います。細かいこと気にされない方よろしくお願いします。質問や確認等あればお気軽にコメントください♪

商品の情報

商品のサイズXS(SS)
ブランドカナダグース
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0fdc3
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