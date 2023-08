ご覧いただきありがとうございます。

NIKE

AIR MAX 90 SP Metallic Chrome

型番:CQ6639-001

☆サイズ☆

サイズ 28cm

・普段履いているものと比較的していただけるとイメージしやすいと思います。

☆状態☆

USDE

数回程度

※フロント部分 少々黒ずみ

・靴全体を自宅クリーニング後、インソールの除菌・消臭等を施しておりますので、ご購入後お手入れ無しでご使用頂けます!

・検品はしておりますが、細かいヨゴレ等はご了承下さい

☆まとめ割り☆

2点購入で500円引き

3点購入で1000円引き

4点以上 コメント下さい

☆購入先☆

・古物商免許が必要なブランドオークションから、真贋鑑定済みの商品を購入しました。

☆配送☆

簡易梱包にて1〜2日で発送いたします

仕事の都合で遅れる場合がございますので、ご了承下さい。

✔️送料無料

✔️基本翌日配送(すぐに届く)

✔️割引き可能です(フォロー割)

注!!)

・素人出品の為、完璧を求める方 神経質な方、クレーマー気質な方はご遠慮ください

・非喫煙 ペット無し

・購入後の連絡は最低限させていただきますが、こまめに連絡欲しい方は対応できかねます

ご不明点がありましたら、いつでもコメントお待ちしております(^^)

最後まで誠意もって対応させていただきますので、宜しくお願いいたします。

↓ 出品一覧が見れます ↓

#リリーナイキ

#リリー28cm

#リリースニーカーメンズ

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

