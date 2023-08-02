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日本初の ゲーミングノートパソコン RTX3070laptop ノートPC

商品の説明

2022年9月下旬頃に購入しましたが、
ノートパソコン レッツノート i5 SSD カメラ モバイル 超軽量　快適動作
新しいパソコンを購入したため出品しました。　
ASUS ROG Zephyrus M15 GU502LW

asus k53e
目立つ傷、汚れはありませんが、中古品になりますので、画像を確認お願します。
美品パナソニックSV8ノートパソコン/ノートPC 高速SSD換装office付き

パナソニック 16GB Let's Note CF-SZ6 512GB SIM
※全て動作確認、初期化済みです。
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hp Probook 650 G1 windows11 フルHD液晶
GPU ···NVDIA GeForceRTX3070 Ｌaptop
富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F123
CPU種類···corei7-11800H
Core i5 2018年製 SSD512GB NEC ノートパソコン
OS···Windows11home
RAZER BLADE PRO 17 ゲーミングノート
メモリ···16GB
Macbook Air 11inch Mid 2011 本体
SSD··WDCWDS500G2BOC 500GB
Surface laptop 2☘Corei5第8世代☘SSD256GB/メ8G
特徴···ゲーミングノート

【良品特価】送料無料⭐️ゴールド⭐️テレワーク⭐️イラレでデザイン⭐️動画DVDも迫力で

商品の情報

ブランドレベル
商品の状態目立った傷や汚れなし

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2022年9月下旬頃に購入しましたが、新しいパソコンを購入したため出品しました。　目立つ傷、汚れはありませんが、中古品になりますので、画像を確認お願します。※全て動作確認、初期化済みです。GPU ···NVDIA GeForceRTX3070 Ｌaptop CPU種類···corei7-11800HOS···Windows11homeメモリ···16GBSSD··WDCWDS500G2BOC 500GB特徴···ゲーミングノート

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日本初の ゲーミングノートパソコン RTX3070laptop ノートPC

40分钟前

日本初の ゲーミングノートパソコン RTX3070laptop ノートPC

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日本初の ゲーミングノートパソコン RTX3070laptop ノートPC 日本初の ゲーミングノートパソコン RTX3070laptop ノートPC

【第11世代CPU・RTX3070搭載】MSIゲーミングノートPC Katana GF66 i7 RTX3070/15.6FHD/144Hz/16GB/512GB/Katana-GF66-11UG-029JP【Windows 11 無料アップグレード対応】

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RTX3070搭載ゲーミングノートPCおすすめモデル 性能・スペックを

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ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G17 (17.3インチ/AMD Ryzen 9 5900HX/16GB・1TB/RTX 3070 Laptop GPU/1,920×1,080(300Hz)/ブラック)【日本正規代理店品】【あんしん保証】G713QR-R9XR3070BEC【

ASUS ゲーミングノートパソコン ROG Strix G17 (17.3インチ/AMD Ryzen 9 5900HX/16GB・1TB/RTX 3070 Laptop GPU/1,920×1,080(300Hz)/ブラック)【日本正規代理店品】【あんしん保証】G713QR-R9XR3070BEC【


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