【冬バーゲン★特別送料無料！】 【美品】専用❤️レプロナイザー　4D リュミエリーナ REP4D-JP ヘアドライヤー

2021/12に名古屋高島屋にて購入しました。

購入後、抗がん剤治療のためウィッグになり、使用期間は2か月くらいです

購入した際に付いていた付属品等すべてあります。

使用により多少の傷がございますので写真でのご確認お願いします。

動作は確認済みです。

タイプ···ヘアドライヤー

冷風···冷風あり

color: BLACK

スカルプケア有

ドライヤー能力・クラス別: 1200W以上

対応交流電圧: 100V対応

折りたたみ式: 折りたたみ不可

人気モデル···Bioprogramming レプロナイザー 4D Plus

冷風···冷風あり

#リュミエリーナ #ヘアビューロン #2D plus #3D plus #ヘアアイロン

艶髪

ストレート

サラサラ

ドライヤー

美容院

リュミエリーナ REP4D-JPレプロナイザー4D Plus バイオプログラミング2021/12に名古屋高島屋にて購入しました。購入後、抗がん剤治療のためウィッグになり、使用期間は2か月くらいです購入した際に付いていた付属品等すべてあります。使用により多少の傷がございますので写真でのご確認お願いします。動作は確認済みです。付属品は全てついております。人気モデル··· レプロナイザー4D Plusタイプ···ヘアドライヤー冷風···冷風ありcolor: BLACKスカルプケア有ドライヤー能力・クラス別: 1200W以上対応交流電圧: 100V対応折りたたみ式: 折りたたみ不可人気モデル···Bioprogramming レプロナイザー 4D Plus冷風···冷風ありリュミエリーナ REP4D-JP#リュミエリーナ #ヘアビューロン #2D plus #3D plus #ヘアアイロン艶髪ストレートサラサラドライヤー美容院

