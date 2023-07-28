割引価格 Lenovo ThinkPad T480 | Core i5第8 世代 ノートPC

番号 : #0258
東芝 Dynabook B65/M core i3 8世代
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「Window 10 Pro」を搭載してます。
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また、Microsoft Office 2021が
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インストール済みです！
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⭐️Microsoft Office 2021《ワード、エクセル、パワポ,... 》- インストールのみ状態です。
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