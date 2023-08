ブランド正規品取扱い卸店(日本流通自主管理協会 略称AACD加盟店)で購入いたしました。

当方非喫煙者で、パッキンに包んで保管しております。

確実に正規品ですが、ご不安な方は買い付けレシートor領収証を提示いたします。

商品情報

BALENCIAGA(バレンシアガ)はスペインで生まれ、現在フランス・パリを拠点とするファッションブランド。

カラーフレーム:ブラック

レンズ:グレー

可視光線透過率10%

素材フレーム:プラスチック

レンズ:プラスチック

テンプル:ニッケル合金/プラスチック

紫外線透過率:1%以下

サイズレンズ:約5.7×4.9cm

ブリッジ:約18mm

テンプル:約14.5cm

横幅:約14.2cm

付属品説明書、専用ケース

※入荷時期や仕様変更により付属する物やカラー・デザインが画像と異なる場合がございます。

備考※国内正規品

※モニタの環境によって、実物と画像の色味が多少異なって見える場合がございます。

※商品は新品ですが製造過程に生じる細かな傷やスレなどある場合がございます。

