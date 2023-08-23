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【2022A/W新作★送料無料】 コンバース チャックテイラーオールスター70s ハイ ブラック スニーカー

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先月韓国に行った時に購入しました。
スタンスミス　STAN SMITH　LUX　IENA　26.5

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兄弟に頼まれて購入したのですが、サイズを間違えてしまっていたため、出品いたします。
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新品未使用、タグも付いたままです。
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メインカラー...ブラック
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スニーカー型…ハイカット (High）

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商品の情報

商品のサイズ27.5cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

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先月韓国に行った時に購入しました。兄弟に頼まれて購入したのですが、サイズを間違えてしまっていたため、出品いたします。新品未使用、タグも付いたままです。箱も付いたままでお送りします。お探しの方おられましたらどうぞ^^size: 27.5cmConverse ChuckTaylor All-Star70s Hi Black型番：162050C#Converse#ConverseChuckTaylorAll_Star70sHiBlackメインカラー...ブラック人気モデル・.converse ct70(チャックテイラー)スニーカー型…ハイカット (High）

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商品のサイズ27.5cm
ブランドコンバース
商品の状態新品、未使用

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8分钟前

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