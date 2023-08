激安/新作 櫻井敦司　SACRIFICE photo＆frame ミュージシャン

貴重❢

セット内容

・大判フォトグラフ36点(縦364㎜×515㎜)

・専用アクリルフレーム1点(縦420㎜×横594㎜)

・専用オリジナルパッケージ

購入後、中身を確認したあとビニールに入れて、自宅保管していました。全く飾ったりなどしていない未使用品です❢今回出品の為中を確認するために開けたのが2度目です。全て付属してます。綺麗な状態だと思います❢(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)ただ、買って長く自宅保管だったので、神経質な方ご遠慮下さい❢

外装の箱は化粧箱ではありません❢配送用の箱でこの箱へのキズは当初から保証はありません❢

箱へは元からの凹みがあります(写真4枚目参照)

発送は写真1枚目の状態を袋に入れ発送いたします❢うちに届いた状態そのままです❢

貴重な品の為、大幅なお値引は出来かねます……

櫻井敦司さんを愛する方よろしくお願いします❣

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

