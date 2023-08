ご覧頂きありがとうございます。

になります。

長年自宅にて保管しておりました。

火花確認済

オイルが無いため

動作未確認

予めご了承ください。

状態は画像にてご確認下さい。

中古品をご理解頂いた上ご購入の程

よろしくお願いいたします。

素人の為、商品に関しまして詳しい事は分かりかねます。

ディスプレイ上と実際の商品とは色味に誤差があることがございます。

各パーツ動作コンディションに関しての保証はできかねます。

保管品となりますので、

神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

#shopharu 他にも色々出品してます。覗いて見て下さい。

※他サイトでも出品しております。突然削除する事もございますので、予めご了承ください。

ZIPPO

ジッポー

商品の情報 ブランド ジッポー 商品の状態 傷や汚れあり

