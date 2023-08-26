【在庫僅少】 Agility MERRELL Peak Olive 25cm Tactical スニーカー

ME18 新品 MERRELL Agility Peak Tactical 25cm M Dark Olive メレル アジリティピーク 軽量 タクティカル シューズ オリーブ J099581
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＊グローブの様なフィット感Merrell Omni-Fit レーシングシステム
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【状態】 新品 箱付き
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(直線計測/多少の誤差はお許し下さい。)
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最終値下げ シュプリーム × ナイキ SB ブレーザー ミッド "ブラック"
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【色】 Dark Olive
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商品の情報
|商品のサイズ
|25cm
|ブランド
|メレル
|商品の状態
|新品、未使用
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ME18 新品 MERRELL Agility Peak Tactical 25cm M Dark Olive メレル アジリティピーク 軽量 タクティカル シューズ オリーブ J099581＊バリスティックメッシュとTPU素材のアッパー＊グローブの様なフィット感Merrell Omni-Fit レーシングシステム ＊安全安定性を高めるHyperlock TPU ヒールカウンター ＊耐摩耗性に優れたプロテクティブラバートゥーキャップ ＊通気性メッシュライニング ＊Kinetic Fit EVA フットベッド ＊500 °Fヒートレジスタンス、ウエットでもドライでも高いグリップ性Merrell M Select GRIP+ ラバーアウトソール ＊5mmラグ 【状態】 新品 箱付き 【サイズ】 25cm M (US7/UK6.5/EU40)＊アウトソール全長26.5cm/最大幅9.9cm＊インソール全長26.0cm/最大幅8.8cm (直線計測/多少の誤差はお許し下さい。) 【色】 Dark Olive
商品の情報
|商品のサイズ
|25cm
|ブランド
|メレル
|商品の状態
|新品、未使用