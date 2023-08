即買い大歓迎

一番上に4粒のダイヤモンドをスクエアにデザインし、その下に3粒のダイヤモンドを繋げた 揺れる プラチナダイヤネックレスです

エルナンエルデスネックレスshinzoneシンゾーン別注



anky☆様専用 k18ネックレス スクリューチェーン 1.3㎜幅 18金

チェーンもスライド調節可能で工夫次第で重ね付け等スタイリングは無限で考えるだけで楽しい気分にさせてくれる上品で飽きのこない良品です!

Pt850 プラチナネックレス 40cm 4.5g ヴェネチアンチェーン



❤️即購入可能❤️プラチナダイヤ 0.3ct以上 新品



K18リバティネックレス

重厚感、高級感がある迫力ある大きさのダイヤがキラキラ輝く大変素敵で綺麗な ペンダント ネックレス ですv(´▽`*)

稀少2wayアレンジチョーカーネックレスプレゼント♡



ptダイヤネックレス

usedアイテムとしては綺麗な方だと思います。

K18WGライン ダイヤモンド ペンダントネックレス

肉眼では大きな傷は見えませんが細かい傷は【多数】あると思いますので美品かとは思いますが、中古アイテムですので完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。

ヴィヴィアン・ウエストウッド スモールオーブネックレス



■なおなお様■【美品】スワロフスキー 球型 ネックレス



CHANEL シャネル チェーンベルト ゴールド ネックス ココマーク レザー



【ヴァンドーム青山】プラチナクロスネックレス

特に

専用 DIOR チョーカー

胸元をさりげなく、上品&ゴージャスに着飾りたい方にオススメです!

ネックレス k24 k18 トイプードル 約1.8g アクセサリー 750 金



E664 田崎真珠 K18 マベパール ダイヤ ネックレス 14g TASAKI



racco-san様専用 k18ネックレス PG スクリューチェーン 1.3㎜幅



エルアンドコー ミーリュクス K10 ダイヤモンド イニシャル C ネックレス



美品✨クリスチャン ディオール ネックレス CD ロゴ ゴールド 金色 希少

流行に左右されないさりげないラグジュアリー感が魅力のプラチナダイヤモンドネックレスを

5792 ジバンシー ロングネックレス ヴィンテージ ゴールドロゴ



未使用★プラチナ900 pt ネックレス0.7カラット★十字架 クロス ダイヤ

■ビビッと来■た方にお値打ち価格にてお譲りします!

k18YGダイヤモンドデザインネックレス



SWAROVSKI スワロフスキー ピアス



【定価約8.7万】グッチ レディース ネックレス ペンダント シルバー ダブルG



MIKIMOTO☆ミキモト K18YG天然アコヤ本真珠ペンダントトップ 7mm

Used アイテムですので極小の傷、極小の取り残しの汚れは【ある】想定でご購入下さい。

UZU シルバーアクセサリー ペンダントトップ



A1. キャッツアイネックレス

写真では分かりにくいダメージや写しきれない箇所も有りますので気になる箇所は必ずご質問下さいませ。

ホワイトさん



可愛い!k18WG ダイヤ デザイン ネックレス 2.81g M1163



ティファニー シリウス スター ネックレス シルバー925



最高品質 芸能人 刻印 ネックレス ハードウェア イエローゴールド

トップ pt900 D1.51 刻印

専用JD323鑑付★JD324同梱 ゆうゆう

■縦 約 2.4 センチ

K18 ネックレス ゴールド ダイヤモンド

■横 約 0.9 センチ 最大値

バカラ baccarat イリゼ ネックレス ペンダントトップ

■高さ 約 0.5 センチ 最大値

★新品★4°C K10 ネックレス ハート



【値下】9.5mm玉真珠ネックレス 鑑定書付

チェーン k18WG 刻印

CHANEL ネックレス CCマーク

■長さ 約 59 センチ 直径

〔Gucci Link to Love〕“GUCCI”バー付き ネックレス

(素人採寸、誤差御容赦願います)

エメラルドプラチナネックレス



k18琥珀トップ



【新品】seya. CLAY GLASS DROP NECKLACE

※鑑定書等 無し

AHKHAH ポワンハートパヴェネックレス ピンクガーネット

※箱等の付属品 無し

CHANEL シャネル ピアス & ネックレス セット



【正規品】 宇宙ガラス +α ペンダント 手のひらの宇宙 赤系 ブラックオパール



Justin Davis ハートとカギのネックレス

☆家族が質屋系リサイクルショップにて約30万円位で購入

希少 ビルマ産 大粒 ルビー ダイヤモンドpt900/K18ネックレストップ



⭐︎【高級】白水晶 ネックレス 56.8g

※出品にあたり、リサイクルショップにて鑑定済み

セール❣️プライス❣️サファイヤ ダイヤ Pt900 Pt850 ネックレス



【BLOOM】美品 10金/ダイヤモンド恐竜ネックレス



CAK65 星の砂 ダイヤモンドネックレス 0.31ct Pt900 プラチナ

到着後、万が一、不具合が有りましたら、誠意を持って対応させて頂きます。ご安心下さい。

DOLCE&GABBANAドルチェアンドロイドガッバーナ ロゴプレートネックレス



1日間限定値下げ‼️ISLAND SPIRIT 激レア商品



ティファニー Tiffany バイザヤード シルバー ネックレス ダイヤモンド

☆発送はらくらくメリカリ便コンパクトの予定です。

ヴァンドーム青山 ダイヤ ネックレス



TIFFANY&Co ティファニー バイザヤード ネックレス アクアマリン



24kコインペンダントヘッド 1/10オンス

#KTレディースアパレル全般

Bhado 美波動 ペンダント ビハドウ



正規品 CHANEL ネックレス シルバー ハート ココマーク

古着女子 下北沢 高円寺 #Buyee 一点モノ 金 ホワイトゴールド ダイヤ

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

即買い大歓迎匿名配送 送料無料 迅速配送#KT貴金属一覧 (マイペース出品中!)☆☆ used ☆☆豪華Pt ダイヤモンド4連ネックレストップ便利!スライド調節可能なk18WG チェーン☆☆ ☆☆一番上に4粒のダイヤモンドをスクエアにデザインし、その下に3粒のダイヤモンドを繋げた 揺れる プラチナダイヤネックレスですチェーンもスライド調節可能で工夫次第で重ね付け等スタイリングは無限で考えるだけで楽しい気分にさせてくれる上品で飽きのこない良品です! 重厚感、高級感がある迫力ある大きさのダイヤがキラキラ輝く大変素敵で綺麗な ペンダント ネックレス ですv(´▽`*)usedアイテムとしては綺麗な方だと思います。肉眼では大きな傷は見えませんが細かい傷は【多数】あると思いますので美品かとは思いますが、中古アイテムですので完璧を求められる方、神経質な方はご遠慮下さい。特に胸元をさりげなく、上品&ゴージャスに着飾りたい方にオススメです!流行に左右されないさりげないラグジュアリー感が魅力のプラチナダイヤモンドネックレスを■ビビッと来■た方にお値打ち価格にてお譲りします!Used アイテムですので極小の傷、極小の取り残しの汚れは【ある】想定でご購入下さい。写真では分かりにくいダメージや写しきれない箇所も有りますので気になる箇所は必ずご質問下さいませ。トップ pt900 D1.51 刻印■縦 約 2.4 センチ■横 約 0.9 センチ 最大値■高さ 約 0.5 センチ 最大値 チェーン k18WG 刻印■長さ 約 59 センチ 直径(素人採寸、誤差御容赦願います)※鑑定書等 無し※箱等の付属品 無し☆家族が質屋系リサイクルショップにて約30万円位で購入※出品にあたり、リサイクルショップにて鑑定済み到着後、万が一、不具合が有りましたら、誠意を持って対応させて頂きます。ご安心下さい。☆発送はらくらくメリカリ便コンパクトの予定です。#KTレディースアパレル全般古着女子 下北沢 高円寺 #Buyee 一点モノ 金 ホワイトゴールド ダイヤ

