こちらでお譲りいただきましたが、着用する機会がないため出品します。

前所有者様は一度短時間履かれたのみということで、とてもきれいな状態です。

私自身は試着のみです。

画像のように、ストラップ有りでも、ストラップを踏んでベーシックなバレエシューズ としても着用いただけます。

毎回大人気で完売するお品ですので、お探しの方いかがでしょうか。

■サイズ:39(24.5)

詳細は画像をご確認ください

■色:ブラック

■定価:33,000円

以下公式サイトより

【OPERA NATIONAL DE PARIS/オペラ ナショナル ドゥ パリ】

バレエにおける豊かな伝統への真摯な尊敬も忘れる事なく継承してきたOPERA NATIONA DE PARIS (パリ国立オペラ)。そのダンサーが実際に履いているダンスシューズメーカーが初めてのライセンシーとして作ったタウンシューズです。LIMOGESの工房で伝統的なCOUSE-MAIN RETOURNE (Stitch and return)製法で作られています。

IENA スピックアンドスパン ユナイテッドアローズ UNITED ARROWS Plage マカフィー MACPHEE TOMORROWLAND ビアズリー アーバンリサーチ ROSSOなど、お好きな方にいかがでしょうか。

商品の情報 商品のサイズ 24.5cm ブランド エディットフォールル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

