閲覧ありがとうございます。 当店ご利用の際はまずプロフィールからご覧下さい。☆ブランド CHROMEHEARTSクロムハーツ☆商品詳細フレアニースステッチデニムパンツ 旧式☆サイズ31inch☆素材コットン100%☆寸法ウエスト:約41cm股上:約28cm 股下:約82cm ワタリ:約29cm 裾幅:約22cm ☆コンディション☆B:使用感はありますが、通常の使用に問題のない商品中古品という事をご理解頂きNC・NRでお願いします。管理番号2400050202139

