でおすすめアイテム。 マウンテンジャケット ゴアテックス★ノースフェイス 高機能 XL 黒 ナイロンジャケット

■カラー ブラック

※サイズは多少の誤差が出る場合がございます。

『GORE-TEX』採用‼️

アッパーラインの『summit series』です‼️

■状態

多少の使用感はありますが、古着らしい風合いを楽しんで頂けるコンディションです。

↓マウンテンパーカー 多数出品中!

#古着屋EG_マウンテンパーカー

………………………………………………………………………………

90s 古着 スポーツmix 古着男子 ふるだん 古着女子 ふるじょ ビッグシルエット ゆるだぼ KPOP におすすめ!

当店では、 90s 80s ビンテージ USA カジュアル ユーロ カレッジ アニマル 系を中心に Tシャツ シャツ スウェット ニット カーディガン フリース マウンテンパーカー ダウンジャケット ジャージ トラックジャケット ナイロンジャケット パーカー スタジャン など多数出品しております。

ナイキ アディダス チャンピオン カーハート ステューシー パッカーズ ラルフローレン トミーヒルフィガー など多数取り扱っております!

カラー···ブラック

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

フード···フードなし

季節感···春、秋、冬

#古着屋EG_一覧

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

