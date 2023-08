■Borsalino Panama fine Hat

白に薄いベージュを混ぜたような色合い。

シンプルで合わせやすく、使い勝手も良くオススメです!

丁寧な仕上がり、高級感はさすがの一言に尽きます。

リボンは人気のブラックカラー!

MADE IN ITALY

是非、この機会にご検討下さい!

■コンディション

付属品などは画像にアップさせて頂いているものが全てになります。

新品 未使用品ですが、

あくまで個人保管になります。

画像2枚目→箇所の多少形崩れ、

画像10枚目→箇所のタグの一部が取れています。

保管の際の擦れやシワなどはご了承下さい。

上記から目立った傷汚れなしとさせて頂いております。

ご了承の上、ご検討お願い致します。

■サイズ 59㎝

クラウン12㎝、ブリム6㎝

個人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

商品の情報 ブランド ボルサリーノ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

