春夏新作 SEA SEAVALLEYMOUNTAIN CLUB2XLSWEATPANTS カジュアルパンツ

一度着用しました。

神経質な方はご遠慮下さい。

SEA '23 PRE SPRING COLLECTION

SEA SEAVALLEY MOUNTAIN CLUB 2XL SWEATPANTS (UNISEX)

¥25,300

Seavalley Mountain Cub 裏毛 2XLスウェットパンツ (UNISEX)

架空のスキークラブ、”Seavalley Mountain Club”の刺繍を施したスウェットパンツ。

2XL相当のサイジングのワイドシルエットに設計したユニセックスアイテム。

裾にはゴムもリブも施さず、カジュアル過ぎないスッキリとした印象になるよう仕上げました。

脱脂加工を施し、ヴィンテージスウェットのドライタッチな質感を忠実に再現しています。

・Easy through hip and thigh.

・Oversized fit.

・Elastic waist

・pockets

・Unisex

COTTON100%

Waist(ウエスト)約60cm

Hips(ヒップ) 約108cm

Front rise(股上) 約36cm

Inseam(股下) 約59cm

MODEL:身長:176cm , B/W/H 82cm/60cm/89cm

Color:AI

Size:ONE SIZE

個人保管になりますのでご理解の上ご購入お願い致します。ご購入後の返品クレーム等はお断りしております。

ご了承下さいませ。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド シー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

